Technica, le nuove frontiere dell’edilizia

Technica srl è un’azienda nata dalle idee e dall’iniziativa di persone esperte e operanti nel settore da più di 30 anni. È specializzata nel campo dell’edilizia civile, industriale, nel restauro conservativo e nella realizzazione di impianti tradizionali e a risparmio energetico. Un curriculum che parla da solo: il consolidamento strutturale della Tower dell’aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi; il restauro della facciata monumentale della chiesa di Sant’Ignazio a piazza Bara all’Olivella a Palermo; il restauro e la ricostruzione filologica di Palazzo Santamarina in via Celso a Palermo; la costruzione di edilizia residenziale in classe A completa di impianto fotovoltaico, solare termico integrato con l’acqua sanitaria, cappotto termico e infissi a bassa emissione.

Technica srl ha eseguito anche lavori in autostrada come il risanamento strutturale dei piloni dei viadotti, il consolidamento della volte di gallerie e la sostituzione giunti e guard rail, ha preso parte inoltre al gruppo di progettazione che ha appaltato il primo cantiere a Palermo con Ecobonus 110%. L’azienda è un punto di riferimento anche negli interventi di efficientamento energetico che comprende un insieme di operazioni che possono riguardare edifici pubblici, privati, complessi aziendali e attività. Interventi ormai di fondamentale importanza per contenere i consumi energetici ottimizzando il rapporto esistente tra fabbisogno energetico (luce e gas) e livello di emissioni. Questo significa non solo ottimizzare l'efficienza energetica, ma anche garantire la continuità operativa e la sicurezza degli impianti attraverso l'implementazione di soluzioni di backup energetico, sistemi di gestione delle emergenze e strategie di riduzione del rischio.

Un approccio basato su ricerca ed esperienza che consente all’azienda di fornire soluzioni personalizzate e di massimizzare i benefici per i propri clienti. La legge, per questo tipo di interventi, prevede degli incentivi e degli sgravi fiscali. Quale guida migliore se non Technica srl? L’azienda si occupa di costruzioni civili e industriali sia sotto il profilo della nuova costruzione, sia della ristrutturazione. La nuova costruzione viene eseguita con le più moderne tecniche costruttive e con materiali ad alta efficienza e basso impatto ambientale (rivestimento involucro a cappotto), impianti fotovoltaici, impianti solare-termico e infissi a bassa emissione. Un altro punto di forza è il restauro degli edifici o di elementi storici che avviene attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche volte alla conservazione dell’elemento restaurato così come è arrivato ai giorni nostri ma liberato dalla presenza inquinante del tempo e di materiali non consoni. Il restauro filologico tende a ricostruire elementi mancanti per ridare sagoma e cromia come in origine. Il tutto grazie all’esperienza delle maestranze dell’azienda ed alla conoscenza dei materiali da utilizzare, nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza dei Beni Culturali e dei direttori dei lavori.