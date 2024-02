La Gauss Group per tutte le esigenze

Nel centro della Sicilia, esiste un’azienda che offre soluzioni integrate e servizi per l’efficienza energetica. La Gauss Group nasce da un’intuizione di un professionista del settore energetico, Luca Folisi, che, con perseveranza e passione, ha creduto in un progetto capace di sviluppare e fornire soluzioni per l’impegno razionale delle risorse energetiche. Da allora la Gauss Group non ha mai smesso di crescere e continua a offrire sistemi di risparmio energetico, sia alle famiglie, sia alle aziende già consapevoli dei vantaggi derivanti da una corretta gestione delle risorse energetiche, sia a quelle realtà che muovono ora i primi passi verso l’efficienza energetica. Il know-how acquisito grazie all’esperienza sul campo e la parallela capacità di sviluppo di nuovi strumenti e servizi, hanno portato la Gauss Group a proporsi sul mercato con un approccio fortemente orientato al cliente.

Ed è anche per questo che nasce la Energy Building, con la stessa politica e stessa direzione della Gauss Group, ma specializzata nell’Edilizia Energetica, rendendo sia i nuovi fabbricati, sia quelli da ristrutturazione, indipendenti dal punto di vista energetico, anche con l’assenza del gas. Così, Gauss Group & Energy Building, riescono ad essere un unico punto di interlocuzione rispetto ai fabbisogni di gestione di tutti i vettori energetici. Questo consente di fornire soluzioni personalizzate in linea con i bisogni specifici di ogni realtà familiare o aziendale ed essere un riferimento consolidato sul territorio per privati e aziende che vogliono trovare la migliore consulenza.

Le testimonianze dei numerosi clienti e le recensioni date nel tempo, testimoniano l’affidabilità verso professionisti realmente esperti e qualificati. All’interno del team tecnici specializzati tra i più qualificati nel settore.