Per l'assistenza ai malati di Alzheimer c'è l’associazione La Grande Famiglia

Fin dalla sua fondazione, l’Associazione La Grande Famiglia ETS si è occupata con i suoi soci e volontari dell’assistenza ai malati di Alzheimer. Consapevoli del fatto che la migliore arma contro la malattia del non ricordo e dell’isolamento personale è al contrario l’inclusione del paziente e il suo coinvolgimento in attività di tipo sociale e ricreativo, l’associazione ha fondato due centri ricreativi per anziani e malati di Alzheimer, a Palermo e nella provincia di Siracusa, a Francofonte. L’Alzheimer Caffè di Palermo e l’Alzheimer Caffè di Francofonte non sono due semplici luoghi di raduno bensì danno momenti di condivisione e di intimo ascolto reciproco. Un terzo Alzheimer Caffè sarà aperto a breve a Ragusa. Spazi gratuiti dove il paziente può trascorrere felici momenti di aggregazione e ricreazione, per varie ore.

Questo permette di migliorare la qualità della vita di chi è affetto dal morbo di Alzheimer, ma anche della famiglia del paziente, il tutto all’interno di un’atmosfera cordiale centrata sull’ascolto. L’Alzheimer Caffè di Palermo è la prima struttura ricreativa per malati di Alzheimer sorta in Sicilia. È stato inaugurato, nel marzo 2013, grazie ai fondi ottenuti con la vincita del bando Unicredit Factoring, in collaborazione con Unicredit Foundation e con l’Asp di Palermo. L’Alzheimer Caffè di Francofonte è una struttura più recente, operativa dal settembre 2017. Gli Alzheimer Caffè prendono vita all’interno di uno spazio informale arredato in modo accogliente, con un angolo bar fornito di dolci e bevande.

È un ambiente familiare, perfetto per creare occasioni di convivialità. A Palermo un ampio giardino completa gli spazi. Queste le attività ricreative nel dettaglio per i pazienti: stimolazione cognitiva; laboratori creativi; arte-terapia e musicoterapia; floricultura. Mentre per i familiari si offrono i seguenti servizi: incontri per la formazione e l’informazione sull’Alzheimer; supporto psicologico di gruppo o individuale; consulenza legale. Ognuna di queste attività è sempre guidata dal personale qualificato dell’Associazione. Ecco gli indirizzi: Palermo – Via G. La Loggia, 5 c/o ASP 6 Padiglione 37. Ingresso libero tutti i martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Francofonte (SR) – Centro Anziani – C.da Quadri. Ingresso libero tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 17.30. Ragusa – RSA Villa San Giorgio – Via Giovanni Falcone, 3.