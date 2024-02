I legumi: tanti piccoli scrigni di salute

Anche quest’anno si festeggia la Giornata mondiale dei legumi, è una ricorrenza internazionale celebrata il 10 febbraio e ha come obiettivo aumentare la consapevolezza sui benefici nutrizionali e ambientali dei legumi. La giornata è stata proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2013 ed è stata celebrata per la prima volta nel 2016. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) è l'agenzia Onu sono i responsabili alla guida della celebrazione della Giornata mondiale dei legumi.

Il tema scelto quest'anno sintetizza chiaro e tondo perché dovremmo mangiarne di più: Pulses: nourishing soils and people, i legumi sono una fonte di nutrimento fondamentale per il suolo e per le persone. Perché dovremmo includere i legumi nella nostra dieta? I legumi, come fagioli, ceci, lenticchie, piselli e fave, sono un alimento dalle mille proprietà benefiche che, purtroppo, spesso viene ingiustamente trascurato. Molti infatti lo considerano un cibo povero e preferiscono diete senza l’apporto prezioso dei legumi.

Eppure, questi piccoli scrigni di salute dovrebbero essere una componente fondamentale della nostra dieta quotidiana per diversi motivi: Proteine vegetali: I legumi sono una delle migliori fonti di proteine vegetali, complete di tutti gli amminoacidi essenziali. Sono quindi un'alternativa eccellente alla carne, soprattutto per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Fibre: I legumi sono ricchi di fibre, che favoriscono la regolarità intestinale, aiutano a controllare il colesterolo e la glicemia e donano un senso di sazietà prolungato. Minerali e vitamine: I legumi contengono una varietà di minerali e vitamine importanti per la salute, tra cui ferro, calcio, potassio, magnesio, vitamine del gruppo B e acido folico. Proprietà benefiche: I legumi hanno diverse proprietà benefiche per la salute, tra cui la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, diabete, obesità e alcuni tipi di cancro. Come includere allora i legumi nella dieta? Sono un ingrediente versatile che può essere utilizzato per preparare una varietà di piatti, come zuppe, minestre, insalate, pasta e secondi piatti.