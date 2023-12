Gli auguri del presidente Galvagno: «L'Ars lavorerà nei prossimi mesi nell'interesse di tutti i siciliani»

Il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana rivolge gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo ai siciliani. Di seguito il testo del videomessaggio

«Il Natale è sempre un momento di bilanci e di speranze. Una giornata speciale in cui siamo chiamati a fermarci e a riflettere. A interrogarci e a impegnarci per un miglioramento personale e collettivo. Per chi, come me, è un credente, questa festività assume significati straordinari. Rappresenta la possibilità, per ciascuno di noi, di cambiare, di migliorare, di fare di più per il prossimo, per chi ci sta vicino. In questa giornata così importante, voglio rivolgere un augurio a tutti i siciliani. In particolare a tutti coloro che si trovano in un momento di difficoltà. Mi rivolgo a chi soffre per motivi di salute, a chi è ricoverato, a chi si scontra ogni giorno con città poco sensibili al tema della disabilità, a chi avverte, a Natale più che in altri periodi dell'anno, le difficoltà connesse alla povertà».

«A tutti voi auguro che in questo periodo di festa possiate trovare un sollievo, una speranza, una buona notizia. Rivolgo poi un pensiero ai nostri ragazzi. A chi ha deciso, con coraggio e determinazione, di costruire qui il proprio futuro, ma anche a chi ha lasciato la Sicilia, costretto dalle necessità o spinto dalla voglia di scommettersi altrove. Ragazzi, non dimenticate che in voi riponiamo la speranza di un mondo, di un'Italia, di una Sicilia migliore. Alle donne, poi, auguro un futuro più libero e più sereno, senza violenza e senza sopraffazione. Ma per fare in modo che questo auspicio diventi realtà serve una rivoluzione culturale e noi uomini dobbiamo essere i primi a comprenderlo. Io ci credo. Invito tutti voi a rivolgere un pensiero a chi, in questi giorni, sta vivendo il dramma terribile della guerra. Spero che il Natale, con il suo straordinario significato, possa ammorbidire i cuori e restituire lucidità alle menti annebbiate dall'odio. Da presidente dell'Assemblea regionale siciliana, infine, avverto il peso delle responsabilità e delle tante cose da fare per migliorare la Sicilia. Posso promettervi che il mio impegno non mancherà mai e sono certo che l'Ars lavorerà, nei prossimi mesi, nell'interesse di tutti i siciliani. Soprattutto nell'interesse di chi ha più bisogno di aiuto. Auguri di buon Natale e felice 2024!».

Gaetano Galvagno

Presidente dell'Assemblea Regionale