Confeserfidi, il confidi siciliano leader in Italia

Confeserfidi è un nome che risuona con autorità e innovazione nel settore finanziario italiano. Questo confidi siciliano, con radici profonde in Sicilia, è ormai una figura di spicco su scala nazionale ed internazionale. Con una base di 12.000 soci, è indiscutibilmente uno dei confidi più robusti e affidabili in Italia.

Il percorso di crescita di Confeserfidi è stato impressionante. Il suo amministratore delegato, Dott. Bartolo Mililli, sottolinea la loro storia di successo iniziata nel lontano aprile 1998: “In 25 anni, dall’avvio iniziale nella piccola Scicli siamo passati oggi ad avere sedi operative e convenzioni su tutto il territorio nazionale. Siamo accreditati presso il FEI ed il BEI per la gestione dei fondi comunitari e presso le finanziarie regionali di Sicilia, Lazio, Marche, Puglia, Campania, Lombardia, Toscana, Sardegna. Confeserfidi ha un obiettivo chiaro: sostenere in modo rapido ed efficace le imprese italiane. Questa missione si traduce in servizi finanziari di alto valore che includono finanziamenti con erogazione rapida, fideiussioni, finanza agevolata, invoice trading.

L'organizzazione ha ottenuto il riconoscimento di affidabilità attraverso un rating di legalità di due stelle ++. Confeserfidi può vantare partnership con i principali istituti di credito (oltre 40) e nel 2023 ha rafforzato la sua posizione siglando convenzioni di garanzia con importanti fintech italiane, come Aidexa, e stabilendo rapporti solidi con confidi stranieri di spicco, come l'iberico Iberaval, per non dimenticare la solida partnership con la società di mediazione Crescitalia e il lancio del nuovo prodotto “CresciCONnoi”, un finanziamento per imprese e professionisti, erogabile velocemente, con somme che partono dai 25.000 ai 700.000 euro.

Confeserfidi è fra i player più innovativi nel credito, con un patrimonio di oltre 23 milioni di euro, apicale tra le società vigilate da Banca d’Italia. Innovazione dei servizi, preparazione delle risorse umane, interazione, contatto con i soci, leadership in finanziamenti garantiti, fideiussioni concesse, e dematerializzazione dei processi per abbattere i tempi di concessione del credito. Tratti distintivi di dinamismo, rinnovamento e visione. “Nel 2022 - afferma ancora il suo AD - Confeserfidi ha incrementato la propria base sociale di 305 nuovi soci in tutto il Paese. Inoltre, Confeserfidi non si limita solo a operare in modo indipendente, ma è coinvolto in altre realtà finanziarie di rilievo, tra cui la fintech FX12 (Finanza per il Mezzogiorno), fintech che sta rivoluzionando il mondo dell’invoice trading in Italia, e di cui Confeserfidi è socia.”

Infine ma non per ultimo, le importanti partnership con associazioni di categoria, come Confartigianato Roma e i riconoscimenti, tra cui l’accreditamento delle risorse a ESG Advisor e la partecipazione a ENM, la rete di Microfinanza guidata dalla Frankfurt School of Finance ad Management, rendono Confeserfidi un confidi solido tra i leader del credito in Italia.