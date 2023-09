Technofluid, impianti idraulici e assistenza tecnica a cantieri ed armatori

La Technofluid Srl è stata fondata nel 2011, grazie alla fusione tra due società di successo: la Fidea Srl e la Termoidraulica Srl.

La Termoidraulica, guidata dall’attuale direttore tecnico di Technofluid, Giuseppe Di Bartola, ha le sue radici nel lontano 1999, come ditta individuale, ed è cresciuta nel corso degli anni fino a diventare una società a responsabilità limitata. Nel 2004, insieme a Daniela Marchetta, ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel settore degli impianti idraulici civili ed industriali, continuando a curare anche il settore navale. Il continuo sviluppo ha permesso all’azienda di affrontare settori di mercato sempre più specifici e di acquisire esperienza nel campo delle assistenze tecniche, diventando partner di marchi importanti nel settore navale. Nel 2007 ha ampliato ulteriormente le proprie competenze, aprendosi al trattamento dell'acqua e acquisendo un'azienda con decennale esperienza nel settore.

Da questa collaborazione l’azienda ha tratto sia conoscenze che una preziosa rete di clienti. Nel 2011 è stato compiuto un grande salto di qualità, unendo le forze delle due aziende e dando vita a Technofluid Srl. Con una nuova sede in ambienti più ampi e confortevoli, l’azienda si è posizionata come leader nel settore degli impianti idraulici e delle assistenze tecniche per il sud Italia. Grazie alle competenze, acquisite in oltre 20 anni di esperienza con la costante formazione del personale, Technofluid è in grado di gestire qualsiasi progetto con grande professionalità. I suoi servizi non si limitano alla Sicilia o all'Italia: tocca infatti i porti di Ibiza, Amsterdam, Dubai, Malta, Seychelles e molti altri. Ha svolto un’importante missione di refitting generale per le imbarcazioni Aicon 85 e 64 alle Seychelles, su richiesta dell'assicurazione Pantaenius di Amburgo, a seguito di attacchi pirateschi. A Dubai ha controllato e collaudato un impianto da 1 milione e 400 mila btu per Veco.

Negli ultimi anni ha avviato il progetto «Dealer con pronto magazzino», in modo da garantire un servizio immediato a cantieri ed armatori. Da questo progetto è nato il canale e-commerce, www.technofluid.it, dove viene offerta online una vasta gamma di articoli nautici e ricambi dei migliori marchi nazionali ed internazionali a prezzi competitivi. Technofluid garantisce spedizioni nazionali ed internazionali affidabili e tempestive. Nel sito web è possibile trovare un incredibile numero di marchi rivenduti: Dometic, Fischer Panda, Frigomar, Gianneschi Pumps and Blowers, High pressure watermakers, Idromar international, Indel Webasto Marine, Mastervolt, Thetford Tecma marine, Webasto feel the drive, Climma Marine Air Conditioning, solo per citarne alcuni.

La Technofluid è un centro assistenza di fama internazionale per il sud Italia, specializzato nei sistemi di condizionamento, refrigerazione e trattamento acque delle più grandi case produttrici mondiali. È inoltre rivenditore dei ricambi e delle pompe Gianneschi Pumps and Blowers per la Sicilia. È pronta a fornire un servizio professionale, di alto livello e con al primo posto sempre il cliente per soddisfare tutte le sre esigenze nel settore degli impianti idraulici e delle assistenze tecniche. Basta contattarla per scoprire come realizzare i progetti sognati.