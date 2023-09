Salone nautico di Genova, oltre mille imbarcazioni nel paradiso dei diportisti

Sono 1.043 i brand esposti, con un incremento del 4,5% rispetto al 2022, un totale di imbarcazioni che supera ampiamente le 1.000 unità - da 2 a 40 metri di lunghezza – con 143 posti barca in più in acqua grazie all’apertura dei nuovi canali, 184 le novità in esposizione e premiere (+9,5% sul 2022). Questi i numeri più importanti della 63ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica e dalla partecipata «I Saloni Nautici», che si svolgerà dal 21 al 26 settembre.

«Un evento - ha dichiarato Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica - che da sempre interpreta e rappresenta l’industria della nautica da diporto che continua a crescere: le previsioni parlano di un superamento di 7 miliardi di fatturato del comparto e di un export che genera numeri da record». I dati ufficiali saranno forniti il 21 settembre quando sarà presentata la nuova edizione di Nautica in Cifre LOG realizzata dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison.

«Siamo tutti ovviamente interessati a questi dati - ha proseguito Cecchi - ma ricordiamoci che rappresentano il fotogramma di un film che racconta una storia italiana di successo. Il Nautico è stato il primo Salone, poi seguito dagli altri. Ha fatto da volano alla crescita internazionale dei cantieri italiani che operavano dagli anni ’50 e li ha accompagnati ai vertici della produzione mondiale. Non ha mai mancato l’appuntamento, neanche nella tempesta del Covid. Con il termine dei lavori di ristrutturazione del waterfront, di cui già quest’anno vediamo i primi importanti risultati, sarà una piattaforma per il business, per il settore e tutto ciò che vi ruota attorno, unica al mondo».

All’apertura di Cecchi sono seguiti i saluti del sindaco di Genova Marco Bucci, del direttore Generale di Agenzia ICE Lorenzo Galanti, del presidente di Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, del presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Le porte del 63° Salone Nautico Internazionale si apriranno domani (giovedì 21 settembre) con il convegno inaugurale «Industria nautica. La storia del futuro», che avrà un parterre istituzionale d’eccezione. «Il Salone Nautico rappresenta per Confindustria Nautica anche un forte strumento di politica industriale, luogo di confronto sui temi strategici per il consolidamento della competitività della nostra industria e di proiezione verso uno sviluppo futuro sostenibile», ha sottolineato Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica.

Il Salone sarà quindi contenitore di formazione con il programma dei convegni FORUM23 che quest’anno si fregia del patrocinio della Commissione europea, e veicolo per affermare il Made in Italy con il progetto Italian StartUp realizzato in collaborazione con ICE Agenzia. Grazie al supporto dell’Agenzia viene inoltre rafforzato il programma di incoming che porterà a Genova i più importanti operatori del settore e della stampa estera specializzata, provenienti da ben 35 differenti Paesi di tutti i cinque Continenti.

Un Salone che dà visibilità a quanto di meglio e innovativo la nautica internazionale propone con la quarta edizione dei Design Innovation Awards la cui giuria internazionale, quest’anno presieduta da Maria Porro, presidente del Salone del Mobile di Milano, esaminerà oltre 90 candidature per premiarne innovazione, funzionalità e sostenibilità. Per celebrare la cultura del mare e la storia della manifestazione, l’edizione 2023 ospiterà due nuovi progetti: una mostra fotografica realizzata attingendo all’archivio storico de Il Secolo XIX e un rassegna cinematografica – See2Sea – dedicata ai differenti modi di vivere il mare.

