Itups.it è il primo eCommerce in Italia a vendere ricambi nautici usati. Nasce da un'esigenza molto avvertita da chi va in mare: nel nostro Paese ci sono barche e gommoni che hanno oltre 25 anni di navigazione e per molti di essi i ricambi non sono più neanche in produzione, dunque sono di difficile reperibilità. Dall'altra parte, Itups.it ha verificato che quasi tutti i cantieri nautici, le officine, i porti e i rimessaggi si trovano in magazzino centinaia di pezzi, dei quali magari non ricordano neanche l’esistenza, che sono gli stessi ricambi che stanno sicuramente cercando disperatamente i clienti per la propria barca, magari da un’altra parte del Paese.

Questo giro virtuoso offerta-richiesta si inserisce pienamente nell’ambito dell’economia circolare, il pezzo che probabilmente andrebbe buttato via come rifiuto speciale con un costo da parte del cantiere, diventa denaro e il cliente trova il pezzo introvabile ad un costo sicuramente contenuto. Pare del tutto evidente che Itups è e sarà anche in futuro la soluzione per tantissimi utenti. La sua creazione una scelta quasi obbligata per gli amanti del mare. L’operazione fatta è associare decine di cantieri nautici, rimessaggi, officine e meccanici, chiamati ad affidare la vendita dei loro prodotti fino a quel momento lasciati ammucchiati nei magazzini, dando una seconda possibilità e trasformandoli così in denaro.

Dal primo 1 settembre 2022 Itups.it ha acquisito 65 cantieri in tutta Italia e due all’estero, 4.000 sono i ricambi all’interno della piattaforma, con circa 1.500/2.000 visite quotidiane e circa 450 vendite effettuate non solo in Italia ma anche a Malta, Austria, Lettonia, Spagna, Ungheria, Croazia, Slovenia, Francia. Altra chicca a cui stanno lavorando gli ingegneri informatici sono due app, una riservata ai clienti per facilitare la ricerca, la visione e l'acquisto degli stessi e una per i partner, per velocizzare ed ottimizzare l’inserzione dei ricambi online.