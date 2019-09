Gdshow, lo spettacolo a Taormina si avvia al sold out

Si avvia al sold out il “ GDShow – Una Serata con le Stelle ” , in programma sabato 7 settembre alle 21 al Teatro antico di Taormina. L'evento benefico, promosso per la seconda edizione da GDS Media & Communication e dal Gruppo editoriale SES Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia, sosterrà la ricerca sul cancro attraverso il Comitato Sicilia della Fondazione Airc, cui sarà devoluto l'incasso netto.

Un binomio vincente, quello che abbina intrattenimento e impegno sociale, andato ancora una volta a conquistare il cuore del grande pubblico, in attesa di vedere sul palco, con la conduzione di Salvo La Rosa affiancato da Agata Alonzo, artisti del calibro di Anna Tatangelo, Paolo Belli e Big Band, Massimo Lopez, il comico Roberto Lipari, il tenore messinese Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici, Mario Biondi e Manlio Dovì, protagonisti di una grande serata di spettacolo e solidarietà: tutti infatti saranno presenti a titolo gratuito, invitando anche con la loro generosità a sostenere lo scopo benefico dell’evento.

E proprio durante la serata un video racconterà l'impegno della Fondazione Airc, rappresentata dal presidente del Comitato siciliano, il prof. Riccardo Vigneri , docente emerito di Endocrinologia oncologica dell'Ateneo di Catania, e dalla consigliera nazionale della Fondazione, la messinese Olga Mondello Franza . Saranno approfondite le attività dell'organismo no profit, e un ringraziamento sarà rivolto al pubblico, che gremirà il teatro antico contribuendo così alla ricerca sul cancro, finanziata direttamente dalla Fondazione. <La Fondazione – come ha ribadito il prof. Vigneri - è il primo finanziatore in Italia della ricerca oncologica: nel 2018 ha devoluto ben 82 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio, sostenendo 5000 ricercatori. Siamo grati di questa scelta che dimostra la sensibilità degli organizzatori del GDShow verso il volontariato e l’impegno sociale e scientifico su una problematica che, purtroppo, coinvolge in Italia tre milioni di pazienti e le loro famiglie>.

Grande spazio all'evento su tutte le testate giornalistiche del Gruppo: i quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, le tv Rtp e Tgs, le radio Antenna dello Stretto e Rgs, che trasmetteranno in diretta dal Teatro Antico, e i siti web gds.it che riporteranno gallery fotografiche e aggiornamenti. Durante la serata, inoltre, saranno effettuate, con la regia di Natale Zennaro e il supporto tecnico di Videobank, le riprese televisive per la realizzazione dello speciale "GDShow- Una Serata con le Stelle", mirato anche alla promozione dei beni culturali del Parco Archeologico di Naxos e Taormina, che gestisce il teatro greco-romano. Lo speciale sarà trasmesso giovedì 19 settembre alle 21 sulle emittenti TGS e RTP, sul canale satellitare Viva l'Italia Channel e sui siti internet del gruppo SES.

Una quota limitata di biglietti per lo spettacolo, il cui ricavato netto andrà al Comitato Sicilia della Fondazione Airc - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, è ancora disponibile (ma solo in alcuni settori) su Ticket One, Circuito Box Office e sugli abituali canali di prevendita, al costo di 10 euro (gradinata non numerata), 20 euro (gradinata numerata), 30 euro (tribunetta e platea).