Massimo Lopez al GDSshow: «Vi farò divertire»

«Il Sud è come una medicina, andrebbe “preso” due volte al giorno. Ogni volta che torno da queste parti, mi sento più ricco. E sapere che questa volta lo farò per un impegno di solidarietà, me lo rende ancora più caro». Massimo Lopez ha accettato immediatamente l'impegno per il «GDShow - Una serata con le stelle» che il 7 settembre riempirà per la seconda volta il Teatro Antico di Taormina di artisti, cantanti, uomini e donne di spettacolo pronti a collaborare per la riuscita della serata il cui ricavato della serata andrà all'Airc - Associazione italiana per la ricerca sul cancro, sperando che prendano corpo progetti concreti nei territorio in cui lavora il gruppo editoriale siciliano.

«GDShow» è infatti promosso da GDS Media & Communication e dal gruppo editoriale Ses Gazzetta del Sud - Giornale di Sicilia, e promette di rinnovare il successo dello scorso anno. Conduce Salvo La Rosa, sul palco, oltre a Massimo Lopez, saliranno alcuni tra i cantanti più amati dal pubblico come Anna Tatangelo, Paolo Belli con la sua inossidabile Big Band, ma anche il comico Roberto Lipari, il tenore messinese Alberto Urso - vincitore dell'ultima edizione del talent più seguito, «Amici» di Maria de Filippi - e l'attore Angelo Russo che altri non è che il simpatico agente Catarella del commissariato di Vigata, quello di Montalbano per intenderci.

Ma GDShow è soprattutto un impegno importante di sostegno. «Un intenso messaggio di solidarietà - dice una nota degli organizzatori -, trasmesso attraverso un momento di grande spettacolo, sostenuto dai main sponsor Naïma e Terna, e affidato al carisma dei personaggi presenti sul palco». Tra i quali, appunto, Massimo Lopez. Che «denuncia» il suo grandissimo amore per la Sicilia che «conserva ancora e spero a lungo quei valori che in altre parti del Paese si sono sbiaditi. Accoglienza, confronto con le altre persone senza troppe difficoltà». Lopez ha accettato subito di partecipare, «Il GDShow, la sua anima è una cosa buona che va sostenuta, difesa e tutelata al massimo. Io farò del mio meglio, canterò qualcosa, reciterò, ma giocherò soprattutto sull'improvvisazione, insomma andrò a braccio e ad abbraccio».

Nell'era dei social, siamo tutti un po' più poveri. «Tutti collegati, controllati e paradossalmente isolati e soli. Vedo gente che guarda le fotografie del mare stando al mare, c'è una disfunzione che va curata e la semplicità dell'avere a che fare con l'altro riscoperta. Io non amo i social, sono talmente innamorato del discorso diretto col pubblico che già pure la tv, con tutto il rispetto e l'amore che ci ho messo, non è la stessa cosa. Manca la schiettezza, gli occhi della gente».

La serata, come già successo l'anno scorso, troverà un punto di forza nelle testate giornalistiche del Gruppo editoriale: i quotidiani Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud, le tv Tgs e Rtp, le radio Rgs e Antenna dello Stretto e i siti web gds.it e gazzettadelsud.it che registrano oltre 10 milioni di contatti mensili. Videobank curerà il supporto tecnico, le riprese televisive comporranno lo speciale «GDShow- Una serata con le stelle» - mirato anche alla promozione dei beni culturali del Parco Archeologico di Naxos e Taormina, che gestisce il Teatro Antico - che sarà trasmesso giovedì 19 settembre alle 21 sulle emittenti Tgs e Rtp, sul canale satellitare Viva l'Italia Channel e sui siti internet del gruppo Ses. I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili su Ticket One, Circuito Box Office e sugli abituali canali di prevendita: costano 30 euro (platea e tribunetta), 20 euro (gradinata numerata) e 10 euro (gradinata non numerata).

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE