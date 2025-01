Un’appassionante giornata tra le bellezze di Palermo

La successiva visita è stata al giardino Garibaldi, in piazza Marina, con il ficus più grande d’Europa: un angolo incantevole della città con giardini lussureggianti; ci siamo lasciati avvolgere dalla bellezza dei percorsi alberati e delle aiuole colorate. Poi abbiamo fatto una pausa in un bar nelle vicinanze.

Il 5 dicembre le classi III B, III C, III D, III E e III F della secondaria di primo grado Inveges di Sciacca hanno partecipato ad una visita guidata a Palermo. L’escursione guidata, avvenuta con l’utilizzo di auricolari, ha previsto la visita di alcuni monumenti della città. Il tour per noi alunni è cominciato nella prima mattinata; infatti, già alle 9 siamo arrivati a Palermo nella piazzetta vicino al Foro Italico dove siamo stati accolti da due guide turistiche, le quali ci hanno guidato alla visita della Chiesa di Santa Maria della Pietà, edificio religioso barocco edificato nel 1723 che ci ha stupito con i suoi mastodontici affreschi.

Lì abbiamo visto che il cielo era diventato nuvoloso e la pioggia ha iniziato a scendere copiosa ma la consapevolezza che sarebbe stata una giornata speciale, ci ha subito dato l’energia necessaria. Infatti, la pioggia battente non ha fermato il nostro spirito e, anche se eravamo bagnati fradici, l'atmosfera era carica di adrenalina. Subito dopo ci siamo messi in cammino verso la Chiesa di San Domenico, santuario barocco edificato nel 1480; importanti sono le grandi vetrate e la tomba di Giovanni Falcone.

Il nubifragio ci ha dato un po' di tregua e ci siamo diretti sotto i portici per consumare un boccone e, successivamente, verso il Teatro Massimo, monumento straordinario che incarna la grandiosità dell'architettura classica. La sua facciata imponente e i dettagli finemente lavorati ci hanno lasciati senza parole, mentre la luce del sole esaltava le linee eleganti dell'edificio. Ultima destinazione: la mostra di arte impressionistica dedicata a Monet. L'atmosfera era magica e i colori vibranti delle sue opere ci hanno trasportato in un mondo di emozioni. L'uso dei visori ci ha permesso di vedere i dipinti in una nuova prospettiva come se fossimo parte delle scene ritratte.

Abbiamo potuto esplorare i dettagli delle pennellate e scoprire gli effetti della luce. È stata una giornata indimenticabile e, rientrando a casa, ognuno si è portato nel cuore la gioia di quella giornata arricchita da esperienze condivise e avventure. Alla fine ritorniamo, sfiniti, a Sciacca in serata.

III B

Inveges Sciacca