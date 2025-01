Una notte tra musica, danza e animazione

Fervono i preparativi al Liceo Classico Fazello per la grande festa del 24 gennaio. Fazello night, ecco come si intitola la serata che gli studenti del Classico stanno preparando per accogliere gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado di Sciacca e dell’hinterland. Ancora una volta l’Aula Magna dell’istituto, intitolata a Giordano Bruno, ospiterà famiglie e ragazzi dalle ore 19 fino alle 23 con un ampio spazio dedicato alla conoscenza, al divertimento. Un invito alla riflessione sulla scelta da operare per il proprio futuro ed il Liceo Classico con i suoi indirizzi, Tradizionale, Matematica Avanzata, Classico per le lingue e Classico con curvatura biomedica offre una vasta scelta, assicurando ai giovani allievi una formazione completa e competenze spendibili nel mondo del lavoro e nel settore universitario.

Quest’anno le iscrizioni saranno aperte dal 21 Gennaio e proseguiranno fino al 10 febbraio, lo ha stabilito la recente nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, proprio per dare più tempo per riflettere sulla scelta da compiere. Una delle garanzie che il Liceo Classico può offrire agli alunni delle scuole medie è di certo il metodo di studio. Fin dal biennio infatti, gli studenti vengono indirizzati verso uno studio organizzato, trasversale e critico degli apprendimenti. Un metodo che viene perfezionato al triennio quando le discipline studiate convergono verso l’ unitarietà del sapere. Un bagaglio di conoscenze e competenze che aiutano il giovane nel mondo universitario.