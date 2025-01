Un viaggio tra Dna, microscopi e... caramelle

Avete mai pensato di fare da tutor a un gruppo di ragazzi delle scuole medie, accompagnandoli alla scoperta dei segreti della scienza? È proprio ciò che stiamo vivendo grazie al progetto «APPlichiamoci», un'iniziativa dedicata alla promozione delle «Stem» nelle scuole.

L'obiettivo è avvicinare i giovani alle discipline scientifiche attraverso esperienze di apprendimento attivo e sperimentazione diretta, favorendo al contempo le pari opportunità di genere e stimolando la loro curiosità verso il mondo della scienza. Roba seria, vissuta con tanta curiosità e qualche risata.

Tutto si sta svolgendo nel laboratorio dell'indirizzo di Chimica, materiali e biotecnologie del nostro Istituto, l’I.S. «Ruggiero d'Altavilla», dove, sotto la guida dei nostri fantastici proff. Lucia Foderà e Paolo Chirasole, ci siamo trasformati in tutor per un gruppo di ragazzi delle scuole medie di Mazara del Vallo. Che cosa abbiamo fatto? Oh, un sacco di roba. Abbiamo iniziato il nostro «viaggio dentro il Dna» osservando le cellule della mucosa boccale dei ragazzi (non è così disgustoso come sembra, giuro!), le cellule dell'epitelio della cipolla e anche di altri vegetali: una vera festa colorata! Spoiler: è stato decisamente wow!