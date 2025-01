Tante le opportunità formative

All’Istituto Ruggiero D’Altavilla, abbiamo trasformato l’Open Day in una vera festa, accogliendo studenti e famiglie con entusiasmo. Ogni angolo della scuola, animato da attività, laboratori e racconti, ha mostrato che studiare non è solo teoria, ma anche esperimenti, progetti e tanto divertimento.

Il laboratorio di Chimica, Materiali e Biotecnologie ha affascinato con provette, reazioni e microscopi. Nel laboratorio di Meccatronica ha preso vita la passione per la costruzione e l’automazione. L’indirizzo di Elettrotecnica ha sorpreso tutti con circuiti, automazione e il nostro piccolo robottino, simbolo di ingegno e dedizione. Trasporti e Logistica ha incantato con il simulatore di navigazione che ha portato i visitatori al timone di una nave. La sede di Petrosino, con l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, ha brillato mostrando come sostenibilità e progettazione possano formare i professionisti green di domani.

Noi, Adele Nuccio e Justine Rallo, del corso di Biotecnologie Sanitarie (classe III F), abbiamo avuto il privilegio di rappresentare la nostra scuola. Per noi è stata l’occasione di crescere personalmente e vivere qualcosa di nuovo. Rappresentare la scuola è stato un onore. È stato bello rispondere alle domande di studenti e famiglie, cercando di trasmettere loro fiducia e speranza nel futuro. Abbiamo risposto a ogni tipo di domanda, dai dettagli più tecnici alla classica «Ma voi come vi trovate in questa scuola?».