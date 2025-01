Sciacca, riflessioni contro la violenza

Ormai dal 1999, il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, impone a tutti di ricordare che il rispetto fra uomini e donne è alla base di ogni rapporto. Il nostro istituto per l’occasione ha articolato la mattinata in due momenti chiave: dalla solenne inaugurazione della panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere, al seminario «L’urlo del silenzio» che ha visto la partecipazione di esperti provenienti da diversi ambiti istituzionali, sanitari e legali.

L'inaugurazione della panchina rossa è stato un momento simbolico perché la panchina è stata collocata di fronte al Palazzo di Giustizia, un luogo di grande rilievo istituzionale quasi a voler ribadire che la giustizia e la legalità sono alleati imprescindibili in questa battaglia. Riflessioni profonde sul significato della panchina, vista non solo come memoria per le vittime di femminicidio, ma anche come monito per le generazioni presenti e future. L'iniziativa è nata in Italia e si è diffusa in molti Paesi per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Il rosso rappresenta il colore del sangue versato dalle vittime; il posizionamento della panchina sempre in luoghi pubblici simboleggia uno spazio visibile e quotidiano che stimola una riflessione continua; il messaggio ultimo della panchina vuole essere un segno tangibile del rifiuto della violenza e un invito a promuovere il rispetto e l'uguaglianza di genere.