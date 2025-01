Sciacca, passione cinema all’Inveges

Dal 5 all’8 dicembre, Sciacca ha ospitato la XVI edizione dello Sciacca Film Fest, una rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Culturale TerraMatta diretta da Sino Accursio Caracappa con cui l’I.C. Inveges ha stipulato un protocollo d’intesa. L’evento ha avuto come tema centrale «Fragili Creature» ed ha esplorato le vulnerabilità umane attraverso il linguaggio cinematografico. La manifestazione si è svolta nella Multisala Badia Grande e, dal 4 al 7 dicembre, ha proposto la sezione Cinema per ragazzi con la partecipazione entusiasta degli alunni delle terze classi della Secondaria di primo grado.

Noi, della III C, abbiamo avuto l’opportunità di partecipare ed è stata un’occasione che ci ha arricchito e coinvolto in un modo che non avremmo mai immaginato. Ogni film ha suscitato in noi emozioni diverse e ha fornito una chiave di lettura per riflettere su temi sociali con il linguaggio più adatto a noi giovani. Il primo film, «Il maestro che promise il mare», ci ha offerto spunti di riflessione sull’importanza della cultura e dell’educazione come strumenti di cambiamento.

«Napoli New York» ha trattato il tema dell’immigrazione con delicatezza, ma anche con grande forza. «I Bambini di Gaza» ha esplorato le conseguenze del conflitto israelo-palestinese, celebrando il valore dell’amicizia. Infine, «Il ragazzo dai pantaloni rosa» ha affrontato una tema molto attuale come il bullismo e il cyberbullismo. Questa iniziativa ci ha fatto comprendere che Il cinema non è solo intrattenimento, ma è anche un potente strumento educativo capace di raccontare sensazioni, esperienze universali e di suscitare emozioni.

Siamo grati per l'opportunità di essere stati parte di questo evento e ci auguriamo che questa collaborazione tra la nostra Scuola e lo Sciacca Film Fest possa continuare perché il cinema è davvero un linguaggio universale che merita di essere celebrato. Un grande grazie da parte nostra va agli organizzatori del festival, alla nostra Dirigente e a tutti coloro che hanno reso possibile questa fantastica esperienza.

Emma Sabella, Benedetto Sabella, Miriam Alba, Vittoria Piraino

III C

Inveges Sciacca