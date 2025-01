La comunicazione senza barriere ogni giorno

Nella vita di tutti i giorni incontriamo persone che facilmente esprimono dei giudizi su qualcosa o qualcuno. L’esperienza scolastica di questi mesi ci ha insegnato che non è giusto dare un giudizio a priori. Frequentiamo il primo anno di scuola secondaria di primo grado e con noi c’è Giorgio, il nostro compagno che comunica in un modo del tutto speciale. Tra di noi c’è chi lo conosceva già. Chi non lo conosceva, all’inizio, ha pensato di non potersi relazionare con lui, ma ha cambiato idea quasi subito. Quando abbiamo deciso di scrivere l’articolo siamo partiti dalla domanda: Chi è Giorgio? La nostra risposta è stata: Giorgio è Giorgio! Lo dimostra il fatto che ci capita di rivolgerci a lui quando magari sta di spalle e non ci guarda! La cosa che lo rende unico, dice Federico, è la sua capacità di far trasparire le emozioni. L’altro giorno gli ho regalato una macchinina, subito il suo viso si è illuminato e mi ha abbracciato forte.