Il presepe vivente a Realmonte, un ricordo indelebile

Ritorno al passato attraverso il Presepe vivente giunto al suo tredicesimo anno. Nei giorni precedenti all'evento, gli alunni attori al presepe vivente si impegnano ad organizzare il tutto con l'aiuto dei professori e della Parrocchia San Domenico che mette a disposizione gli abiti, realizzati dalle mamme degli alunni della scuola. Il primo step è decidere chi impersonerà la sacra famiglia e scegliere chi saranno le altre comparse. Il secondo è far provare gli abiti agli alunni e stabilire i loro ruoli. Importantissimi sono anche gli accessori: cestini, coffe, telai, reti da pesca, bastoni da pastore, zappe. Infine il terzo step è scegliere la location: la Villa Comunale, nel centro storico del paese.

Nel giorno tanto atteso i professori del Garibaldi dividono gli alunni in gruppi: pastori, pescatori, fornai… e dalla scuola comincia la sfilata verso la piazza. Nel corso degli anni, il presepe vivente di Realmonte è cresciuto, attirando sempre più visitatori e migliorando continuamente la qualità della rappresentazione. Negli anni la scuola ha continuato a guidare l'organizzazione, coinvolgendo nuove generazioni di studenti e rinnovando ogni anno l'evento senza tradire il suo spirito originario. Accanto alla Sacra Famiglia, sono stati introdotti mestieri tradizionali della cultura siciliana, come il fabbro, la ricamatrice e il vasaio, tutti intenti a lavorare dal vivo. Questa attenzione alla valorizzazione del patrimonio locale ha reso il presepe una celebrazione delle radici culturali di Realmonte, non solo una celebrazione della nascita di Gesù, ma anche un evento che incarna profondi valori universali.