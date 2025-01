Fari accesi sull’adolescenza a Mazara

A proposito di adolescenza, spesso sentiamo dire dagli adulti che è un’età difficile. Anche se non sempre ci piace sentircelo dire, purtroppo dobbiamo ammettere che hanno ragione. Viviamo un periodo di irrequietezza perché noi ragazzi non siamo più bambini ma neanche adulti.

La prof ci ha spiegato che il termine adolescente descrive bene questa situazione poiché letteralmente significa «che sta crescendo» con la trasformazione fisica da bambino ad adulto. Oh quanti cambiamenti! Altrettanto evidenti sono i cambiamenti psicologici e l’affiorare di interessi diversi come il bisogno di amicizia, di affidarsi e confidarsi con i coetanei, la curiosità per nuove situazioni, l’attenzione per persone di sesso opposto.

Tutte queste novità scombussolano noi adolescenti che spesso diventiamo timidi, insicuri e irritabili cercando rassicurazioni dai coetanei e non dagli adulti. Si sa che l’adolescenza è un periodo di scelte, e a proposito di adulti, questi spesso vengono tagliati fuori, con atteggiamenti conflittuali o addirittura di rifiuto. Si devono fare piccole scelte, ma come affrontarle? Sicuramente non è facile e ciò provoca in noi irrequietezza, ancora non abbiamo la maturità per scegliere, anche se siamo chiamati a scegliere ogni giorno. Innanzitutto dobbiamo fare scelte quotidiane per diventare adulti sicuri di noi stessi e con una nostra propria personalità. Essendo persone in formazione, come dice la professoressa, senza ancora un proprio modo di essere, alla ricerca di un proprio modo di vivere, per tentativi ed errori impariamo a nostre spese ciò che conviene fare o non fare.