Dal cellulare alla camera: la fotografia diventa... contagiosa

La partecipazione al corso di fotografia «Cattura l’istante», organizzato dalla nostra scuola, si è rivelata un'esperienza davvero interessante. La prima lezione è stata dedicata all'utilizzo del cellulare per scattare foto professionali. Molti di noi, quando pensano alla fotografia, immaginano fotocamere complesse e costose, in realtà la fotocamera di uno smartphone, essendo dotata di sensori molto performanti, è uno strumento altrettanto potente.

Per fare foto davvero belle, però, non basta semplicemente premere un tasto: ci è stato mostrato come impostare la fotocamera in modo ottimale, tenendo conto di fattori come la risoluzione, l'esposizione e la messa a fuoco. Prima di fare uno scatto, inoltre, è fondamentale osservare l’ambiente, cercando di capire dove la luce naturale si diffonde meglio e come la scena può essere arricchita da angolazioni particolari.

Ci sono app, gratuite e facili da usare, che ci permettono di modificare le foto dal cellulare. Abbiamo potuto migliorare rapidamente la qualità delle nostre immagini senza bisogno di software complicati. È stato sorprendente vedere come anche una foto scattata con il cellulare potesse diventare un’opera d'arte con pochi aggiustamenti. Un’altra parte del corso è stata dedicata ai programmi di ritocco fotografico online. Spesso pensiamo che il fotoritocco sia solo per i professionisti o che richieda programmi costosi e complessi. Invece abbiamo scoperto una piattaforma gratuita che offre strumenti di editing potenti anche per chi è alle prime armi. Abbiamo imparato come regolare la luminosità, il contrasto e, soprattutto, come correggere piccole imperfezioni nelle immagini. Il ritocco non deve essere invasivo, ma deve servire a migliorare l’immagine senza snaturarla.