Crescere oggi per costruire un futuro migliore

La sua importanza per noi dell’Iti e del Mat è fondamentale: l’uso di Arduino ci permette di mettere in pratica le nostre conoscenze teoriche, di migliorare la comprensione dei sistemi elettronici e della manutenzione tecnica, e di prepararci a diventare tecnici specializzati nel settore. Grazie ad Arduino, abbiamo acquisito competenze nell'ambito della programmazione, dell'elettronica e dell'automazione, e sviluppato abilità direttamente spendibili nel mondo del lavoro.

Al Don Michele Arena di Sciacca tra novembre e dicembre si è svolto il corso «Elettronica: Arduino e sensori ambientali - Nr. 1», parte del progetto «STEM e multilinguismo: crescere oggi per costruire il domani». Il corso, che ha coinvolto 24 alunni, ha mirato a potenziare le competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) degli studenti in settori chiave per il loro futuro, quelli scientifici. Sotto la guida esperta dei prof Onofrio Allegro e Nicola Pecoraro, insieme al supporto tecnico di Vitaliana Bono, abbiamo esplorato il mondo dell'elettronica utilizzando Arduino, una piattaforma di prototipazione che permette di realizzare progetti innovativi attraverso sensori ambientali. Arduino è una scheda elettronica open-source che permette di programmare e costruire dispositivi elettronici interattivi.

Ad esempio, abbiamo imparato come misurare alcuni parametri ambientali, quali temperatura, umidità e qualità dell'aria, e nello stesso tempo abbiamo sviluppato una maggiore consapevolezza delle problematiche legate all'ambiente e alle tecnologie necessarie per monitorarle. Al corso ha partecipato l'ingegnere Francesco Virgadamo, tirocinante dell'Università di Palermo, che ha frequentato come uditore nell'ambito del suo percorso di abilitazione all'insegnamento in Fisica.

La sua presenza ha arricchito la nostra esperienza formativa, avendo offerto un collegamento diretto tra il mondo universitario e quello della scuola, e apportato nuove prospettive alla didattica delle discipline scientifiche. Il corso, oltre a stimolare in noi la curiosità, il pensiero critico e la capacità di problem solving, in un contesto globale sempre più complesso ha anche enfatizzato l'importanza del multilinguismo e dell'integrazione tra diverse competenze, preparandoci così a confrontarci con le sfide future.

ITI e MAT

Don Michele Arena Sciacca