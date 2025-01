Nel magico mondo di Neverland con il musical

«Siate felici, godetevi la vostra infanzia, siate contenti di essere piccoli». È stato questo uno dei bellissimi messaggi che ci ha lasciato il musical «La fantastica storia di Peter Pan», tratto dal romanzo di James Matthew Barrie che ha conquistato generazioni di ragazzi e portato in scena, dall’associazione culturale «The Peter Pan.group», il 14 novembre scorso, al Teatro Impero di Marsala. Noi alunni delle prime e delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Gesualdo Nosengo di Petrosino ci siamo recati al Teatro Impero con l’autobus, partendo dalla nostra scuola alle ore 8.30 circa. Ad accompagnarci all’Impero sono stati i nostri docenti di Lettere.

Arrivati a teatro, abbiamo seguito lo spettacolo con grande gioia ed entusiasmo: siamo stati trasportati nel magico mondo di Neverland attraverso musiche coinvolgenti e coreografie spettacolari. La storia di Peter, Wendy e dei Bambini Sperduti ha preso vita, affrontando temi di avventura, amicizia e crescita. Cuore pulsante dello spettacolo è stata la colonna sonora di Edoardo Bennato: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 1978, come «Il rock di Capitan Uncino», «La fata» e «L'isola che non c'è».