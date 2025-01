L’attualità e l’importanza del metodo Montessori

Il Metodo Montessori, che abbiamo conosciuto attraverso le maestre Silvia, Sandra e Francesca Errera, è un metodo creato da Maria Montessori. La studiosa, nata nel 1870, è una delle prime donne in Italia a laurearsi in medicina, specializzandosi in neuropsichiatria. Ha studiato il pensiero dei bambini arrivando a una importante conclusione che l’apprendimento passa attraverso l’esperienza e la manualità. All’inizio il suo Metodo fu utilizzato per i bambini in difficoltà, ma successivamente è stato esteso a tutti.

L’insegnante Errera ci ha spiegato che gli alunni, nelle scuole montessoriane, chiamate «Case dei Bambini», imparano usando dei materiali strutturati costruiti soprattutto in legno, con lo scopo di facilitare l’apprendimento. C’è il materiale per imparare a scrivere e leggere fatto da lettere smerigliate sulle quali i bambini passano le dita per impararne la forma prima di riprodurle; c’è il materiale per l’apprendimento dei numeri fatto con le perline; ci sono materiali per la geometria come i triangoli costruttori che si usano per formare varie figure.