La fantasia al potere: i presepi con i materiali riciclati

È stata inaugurata sabato 14 dicembre, presso il Centro delle Culture e del Volontariato di Petrosino, la «Mostra dei Presepi» realizzata da noi alunni dell'Istituto comprensivo Gesualdo Nosengo insieme agli studenti dell’Istituto tecnico per Geometri Ruggiero D'Altavilla e ai minori ospiti della Cooperativa Foco del progetto SAI. I presepi sono stati realizzati da noi alunni con materiali di riutilizzo, come cartone, pasta, etc. e sono stati esposti all’interno del Centro per tutto il periodo natalizio, riscuotendo tanti apprezzamenti da parte dei numerosi visitatori, che hanno inoltre potuto votare «il presepe più bello» tramite i canali social dell’associazione Auser che ha promosso l’iniziativa.

Durante la cerimonia di inaugurazione della mostra, il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi, nel suo discorso, ha lanciato un bel messaggio di solidarietà, facendoci riflettere sull’importanza di vivere in una comunità unita e coesa. Il primo cittadino ha, inoltre, rivolto un ringraziamento all’associazione Auser di Petrosino per aver promosso questa piccola mostra con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del nostro Comune.

«È una piccola esposizione all'insegna dell'incontro con l'altro e della solidarietà – ha affermato il sindaco nel suo discorso -. Mai come oggi abbiamo bisogno, infatti, di stimolare e coltivare i semi del dialogo e della reciprocità».

Per noi studenti anche questa è stata una bella occasione per vivere lo spirito del Natale, partecipando attivamente alla vita della comunità petrosilena. Contribuire a realizzare i presepi, ma anche semplicemente visitare la mostra ci ha dato, infatti, l’opportunità di incontrarci con tanti altri nostri compagni, amici e concittadini. Un’occasione, dunque, di incontro, di dialogo e di relazioni all’insegna della reciprocità, che oggi più che mai non deve essere considerata scontata o banale.

Ringraziamo di cuore, quindi, la nostra scuola che sempre ci coinvolge in tante e diverse attività a contatto con il territorio e, in modo particolare, il sindaco e l’amministrazione comunale, per averci dato questa opportunità molto carina e dal forte valore simbolico per condividere insieme, piccoli e grandi cittadini di Petrosino, lo spirito del Natale.

Chiara Falco II E

Clelia Pizzolato II ᵃE

Alessandro Paldino III ᵃC

Nosengo - Petrosino