Il Chinnici-Roncalli apre le porte

Il 19 dicembre si è svolto l’Open Day della secondaria al Chinnici-Roncalli. Un evento strutturato in due momenti, la mattina esplorazione dei laboratori di strumento musicale con esibizioni di ragazzi e sperimentazione di flauto, sax, pianoforte, chitarra e violino, perché da noi tutti i ragazzi possono usufruire dell'opportunità di imparare a scuola uno strumento musicale. Sempre la mattina un'affascinante avventura nel laboratorio scientifico tra lezioni di entomologia e scienze curati dai ragazzi in vesti di scienziati. La geografia e le lettere in un viaggio nel Lab. di Geolettere hanno offerto l'opportunità di un gioco interdisciplinare.

La matematica diventa gara attraverso battaglie navali e tombole. Il pomeriggio prosegue il nostro viaggio in sala teatro... spente le luci... cuori e occhi sospesi di fronte alla prima del corto teatrale «Il rumore del silenzio», a cura dei ragazzi del Lab. TeatrAli della III E, diretti dalla prof Marzullo, realizzato dal prof Fabio Leone, montaggio di Antonella Barbera che ha trasformato emozioni e parole in immagini uniche. Segue il saluto della nostra preside, Vilma Piazza, che mostra la sua grande professionalità che non perde mai di vista un'immensa umanità e dolcezza e ricorda che «L'empatia è la guida delle nostre lezioni e delle nostre azioni». Poi sul palco tra gli alunni della ex III B e i ragazzi della I B, mano nella mano in un simbolico passaggio di consegne, accompagnato da un'ironica e avvincente intervista tripla (Asia, Michela, Matthias) realizzata da Chiara Calabria, dalla toccante lettera scritta da Chiara Pagana e dal canto di tutti sulle note del prof Paolo Russo.