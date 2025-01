Da Petrosino alla ribalta della ginnastica

Giulia, come ti sei sentita dopo aver ottenuto questo importante risultato?

Abbiamo intervistato le nostre compagne, che rappresentano un grande motivo d’orgoglio per tutta la nostra scuola.

Medaglia d’argento al campionato nazionale di ginnastica ritmica femminile per la nostra compagna Giulia Pantaleo, alunna della classe terza B della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Gesualdo Nosengo di Petrosino, che si è classificata al secondo posto dei Campionati Nazionali Winter Edition 2024, che si sono svolti a Rimini, il 6 dicembre scorso. Giulia, che ha 12 anni, ha partecipato alla gara in duo assieme alla compagna Elena Genna, entrambe allieve della società marsalese Marsala Gym Lab, che ha preso parte per la seconda volta alla manifestazione sportiva «Ginnastica in Festa» con tredici ginnaste tra allieve, Junior e Senior. Oltre a Giulia, che è partita per Rimini con le sue compagne di squadra, ha partecipato alla gara anche un’altra studentessa della scuola media Nosengo, Miriam Cusenza, della classe terza D.

«Mi sono sentita molto felice e orgogliosa per aver raggiunto un obiettivo che lo scorso anno non avrei mai pensato di ottenere. Per questo mi sento di ringraziare anche i nostri allenatori, Simona Galfano, tecnico regionale e l'aspirante tecnico Sara Genovese, vice campione d'Italia».

Miriam, qual è stata l’emozione più forte che hai provato in campo durante la gara?

«Ho provato molta ansia, mi sentivo carica di adrenalina soprattutto durante le esibizioni a corpo libero in cui ero più insicura».

Giulia, che reazione hai avuto quando hai saputo di esserti piazzata al secondo posto, conquistando la medaglia d’argento?

«Ero molto emozionata e pensavo di continuo anche alla gioia che stavano provando i miei genitori e tutta la mia squadra».

Miriam, cosa ti ha lasciato questa esperienza a Rimini?

«L’evento alla fiera di Rimini è stato spettacolare. C’erano tantissime squadre di ginnastica ritmica e artistica provenienti da tutta Italia. Abbiamo conosciuto anche diverse ginnaste olimpiche, insomma è stata un’esperienza magnifica».

Grande soddisfazione, dunque, sia per il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Gesualdo Nosengo di Petrosino sia per l’associazione lilibetana «Marsala Gym Lab», che hanno rivolto un plauso alle rispettive allieve per i brillanti risultati ottenuti al Campionato nazionale Silver di ginnastica artistica femminile.

Michele Asaro III B

Greta De Marco III E

Ginevra Campo III E

Nosengo - Petrosino