All’Armaforte di Altofonte tra studi danteschi e musica

La giornata si è aperta con una rivisitazione dell’Antigone da parte della prof Giovanna Corrao, il cui coro è stato recitato da tre alunni dell’Armaforte, Giovanni Ballotta, Giorgia Castellese e Chiara Milia, emozionati e commossi. Si sono poi alternati gli interventi del prof Alejandro Cuadrado, tra i più promettenti studiosi di Dante, che ha rivolto un messaggio a noi studenti invitandoci a studiare gli autori del passato e a credere nei nostri docenti capaci di organizzare eventi come questi. È stata poi la volta di Santi Consolo, garante dei diritti dei detenuti che attraverso un percorso che dall’Inferno dantesco arriva al Paradiso ha fatto comprendere quali siano le condizioni di vita nelle carceri e quanto l’Italia sia distante dal concetto di carcere come luogo di rieducazione e reintegrazione nella società.

Il 25 ottobre la III E della secondaria di primo grado dell’I.C. Emanuele Armaforte di Altofonte ha partecipato all’ultima giornata della XXVIII edizione della Settimana di Studi Danteschi che quest’anno per la prima volta si è conclusa a Monreale. La manifestazione è nata nel 1997 dalla passione per il Sommo Poeta del prof Giuseppe Lo Manto che degli studi su Dante Alighieri ne ha fatto prima un corso di formazione e poi lo ha reso progressivamente la manifestazione che oggi coinvolge centinaia di studenti e studiosi di tutto il mondo. Oggi il presidente della «Settimana Degli Studi Danteschi» è la prof Marilena La Rosa, docente del Liceo Einstein. L’incontro si è svolto al complesso monumentale Guglielmo II di Monreale, nell’aula consiliare Biagio Giordano.

A concludere il prof Maurizio Muraglia che evidenziando come Dante «parli ancora» ci ha invitato a chiedere, a dissentire, a interrogarci, a non lasciarci scivolare addosso nulla. La partecipazione dell’Armaforte, voluta dalla prof Daniela Balsano organizzatrice dell’evento a Monreale, è motivata dalla grande importanza che lo studio della letteratura ha nel nostro istituto. Per noi è stata una giornata emozionate che ci ha permesso di approfondire i nostri studi e di confrontarci con studiosi e professionisti che ci hanno arricchito e stimolato.

III E

Armaforte - Altofonte