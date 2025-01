Al Pertini di Trapani l’inglese affascina

Siamo una classe formata da diciannove alunni e frequentiamo la II, sezione A, scuola primaria, dell’Istituto comprensivo Eugenio Pertini di Trapani. La nostra è una classe originale perché siamo stati i primi bambini della scuola a studiare la lingua inglese per tre ore invece che una.

All’inizio, pensare di stare per tante ore a scuola ci ha un po’ spaventati ma ora siamo felici di far parte di questa classe. La nostra insegnante di inglese, la maestra Angela, ci ha spiegato che imparare una lingua straniera è un po’ come incontrare una nuova cultura, cioè dei nuovi bambini. Le lezioni non sono mai noiose perché impariamo le nuove parole usando la lavagna interattiva, i giochi, i canti e perfino le drammatizzazioni. Ad ogni lezione, riusciamo a chiamare gli oggetti reali e la maestra ci aiuta a memorizzare il loro nome con l’uso di grandi immagini colorate che lei chiama flashcards oppure ripassiamo i numeri e i colori con i giochi di movimento.