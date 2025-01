Al Giotto-Cipolla la sfida di scrittura e l’analisi di un fenomeno

In occasione della festa di Halloween la nostra insegnante ci ha proposto di aderire ad una sfida social di writing organizzata dalla piattaforma bSmart. Dovevamo creare un racconto a più mani, che realizzasse una storia avvincente e piena di suspence, che avrebbe fatto parte di un ebook di prossima pubblicazione. Ci siamo divisi in gruppi, che hanno lavorato su documenti in condivisione, per permettere ad ognuno di proporre la sua idea e modificarla in tempo reale. La prof ci ha lasciati liberi nella creazione dei gruppi della storia, però dovevamo seguire l'incipit mandato da bSmart. Tornati a casa, entusiasti del compito assegnato, abbiamo iniziato il lavoro. In videochiamata ci siamo confrontati su come organizzarci.

Il testo doveva seguire i criteri classici dello stile narrativo. Ognuno di noi doveva scrivere un paragrafo e poteva inserire personaggio, sfide e dialoghi. Abbiamo avuto a disposizione 11 giorni per completare il testo di Halloween. Abbiamo dato il meglio di noi stessi scrivendo testi, accapigliandoci per decidere le scelte finali, ma alla fine siamo stati soddisfatti del nostro testo creativo. La cosa più entusiasmante è stata che nessuno è rimasto escluso: ognuno ha dato il suo contributo. Per completare il lavoro abbiamo aggiunto anche dei disegni inerenti al testo di ogni gruppo.