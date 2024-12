Teatro e realtà al Montegrappa-Sanzio

Un’ora di spettacolo preceduta da un confronto con gli alunni fino all’intervista dopo la messa in scena. «Questo personaggio l’ho sempre avuto dentro. Mi sarebbe piaciuto fare il barbone» confessa l’artista Michele Perricone. «In un periodo della mia vita invidiavo i barboni, volevo stare per strada, con loro. Non volevo fare parte di questa società, ho provato ad abbandonare tutto, a stare fuori qualche sera, in inverno, ma non ho avuto il coraggio di proseguire. Sentivo freddo. Pensavo di vivere con i barboni perché c’è più amicizia, c'è più solidarietà, cose che ormai si stanno perdendo. Oggigiorno c’è troppo, bisogna togliere. Togliere e far emergere pian piano l'essenza. Il teatro è quello che mi dà la carica. Scusate se sono stato un po’ logorroico ma mi avete colpito nel segno».

«Lo spettacolo è stato pieno di emozioni. Ci ha insegnato che non dobbiamo mai credere che se qualcuno è povero, è povero anche dentro, anzi ha più sentimenti di qualsiasi altra persona proprio perché ha avuto una vita difficile ma spera ancora in un futuro migliore. Ha fatto molto divertire perché il protagonista parlava il palermitano quindi utilizzava anche espressioni spiritose come in un film comico e poi, come dice proprio il titolo della pièce, ci ha insegnato a “volare” cioè a credere sempre in noi stessi ed avere fiducia nelle nostre capacità» conclude Sophie Moliella.

La redazione di «Vento del Sud» e la III A

Montegrappa-Sanzio Palermo