Mazara, capitane coraggiose in classe

All’I.S. Ruggiero D’Altavilla, ogni anno, si aprono le porte agli studenti delle scuole inferiori con un obiettivo chiaro: convincerli che la logistica e i trasporti non sono solo una questione di camion e pacchi Amazon. Noi, Caterina Clemente e Ylenia Guccione, alunne dell’indirizzo Trasporti e Logistica, opzione CMN (Conduzione del Mezzo Navale), siamo qui per raccontarvi come abbiamo trasformato le attività di orientamento scolastico in una missione… quasi da Capitani Coraggiosi.

In divisa, accogliamo con entusiasmo i futuri cadetti ufficiali della marina, pronti a trasmettere loro le competenze richieste nel nostro settore. Non ci limitiamo a spiegare come funzionano i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo (sì, quelli che tanto ci fanno imprecare quando i pacchi non arrivano), ma anche come organizzare il trasporto e gestire strumentazioni tecnologiche avanzate sui mezzi navali.

Il pezzo forte? Il simulatore virtuale di plancia, che riproduce la cabina di comando di una nave. Tra onde digitali e comandi che sembrano usciti da un videogioco, i ragazzi si trovano a dover affrontare le stesse sfide che i veri marinai incontrano durante la navigazione, come il mantenimento della rotta, il controllo delle manovre e la gestione delle emergenze. In questo modo offriamo ai ragazzi un’esperienza immersiva e interattiva che li convince ad avvicinarsi al mondo della navigazione in modo pratico e coinvolgente. Questo momento non serve solo per impressionarli con le nostre capacità, ma per aiutarli a scegliere con maggiore consapevolezza il loro futuro formativo e professionale. Perché, diciamolo, non tutti sanno esattamente cosa vorranno fare da grandi, e un consiglio pratico può fare la differenza.