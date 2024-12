Marsala, il liceo Made in Italy al Pascasino

I ragazzi potranno esplorare le specificità del territorio, dalla mappatura dei prodotti certificati alla coltivazione idroponica sostenibile, fino a esperienze dirette presso aziende locali per comprendere i processi produttivi e le strategie di marketing legate al Made in Italy. Questo percorso mira altresì a far acquisire consapevolezza sulle eccellenze territoriali, promuovendo uno studio completo che abbraccia anche le caratteristiche geomorfologiche, storiche e culturali della regione. L’indirizzo è particolarmente adatto a chi desidera una formazione ampia e versatile, che coniughi materie umanistiche e STEM, con l’integrazione dell’insegnamento CLIL in lingua straniera per approfondire contenuti caratterizzanti.

Il Liceo Made in Italy è pensato per formare giovani capaci di integrare conoscenze umanistiche con competenze tecniche e imprenditoriali, ponendosi come punto di incontro tra la cultura tradizionale e le esigenze del mondo contemporaneo. Al Liceo Pascasino, sin dal primo anno, gli studenti potranno partecipare a laboratori interdisciplinari, tra cui il progetto «Sapori e Saperi», che si propone di approfondire la conoscenza dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici della provincia di Trapani.

Il Liceo Made in Italy si rivolge a chi vuole sviluppare competenze imprenditoriali e promuovere le eccellenze italiane nel mondo, affrontando le sfide di un mercato globale sempre più competitivo. Comunicazione in due lingue straniere, attenzione al marketing e al tessuto produttivo locale, e una visione proiettata verso il futuro per un’opzione ideale per chi sogna di valorizzare il Made in Italy e trasformare il talento in successo. Come recita il motto del Pascasino: «Coltiva i tuoi sogni e costruisci le tue competenze: al Liceo Made in Italy trasformiamo il talento in successo!».

Pascasino - Marsala