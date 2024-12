Libro party, il piacere della lettura nell’era social

Anche quest’anno, in occasione dell’edizione di «Libriamoci- Giornate di lettura nelle scuole», il Liceo Pascasino di Marsala ha organizzato la manifestazione del «Libro Party» si è svolta il 22 novembre 2024 presso la sede di via Falcone, 20. Il «Libro party» grazie alla partecipazione di alcuni alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, ha rappresentato una significativa opportunità per l’attività di orientamento in entrata.

È stata davvero un’occasione stimolante sia per chi ama leggere, sia per chi vuole introdursi nell’universo della lettura e scoprire nuovi orizzonti culturali. Stimolare il piacere della lettura, nell’era in cui internet e i social netwkork monopolizzano anche le relazioni, ha consentito altresì di intrecciare nuove e coinvolgenti relazioni comunicative e sociali, riscoprendo il piacere di stare insieme. Tutto ciò ha consentito ai partecipanti di condividere passioni , di scoprire e valorizzare nuovi talenti e di scambiare esperienze significative tra alunni appartenenti a realtà scolastiche diverse. L’evento ha costituito davvero un’imperdibile occasione di crescita umana e culturale per i giovani di oggi e per i futuri cittadini di domani.

