«Lettori 2.0» a Campobello di Mazara

In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, dalla fretta e dalla frenesia, ritagliarsi del tempo per leggere ai bambini più piccoli può apportare innumerevoli benefici. Numerosi studi dimostrano che la lettura condivisa è una delle attività più preziose per il loro sviluppo emotivo e linguistico e non è soltanto un’attività educativa ma un’esperienza che racchiude magia, emozione e scoperta. Nella nostra scuola, in cui ogni insegnante ha una propria aula e siamo noi studenti a spostarci per raggiungere i diversi ambienti di apprendimento abbiamo creato nell’aula di Lettere un angolino dedicato alla lettura, possediamo, inoltre, una biblioteca molto assortita, arricchita dalle donazioni che ogni anno riceviamo partecipando al progetto «Io leggo perché».

In occasione dell’Open day, quando abbiamo ospitato i nostri compagni della Scuola Primaria, abbiamo organizzato un momento di lettura condivisa proprio all’interno della nostra biblioteca che ci ha fatto sperimentare quanto sia bello leggere insieme, leggere per gli altri e con gli altri. Ecco perché abbiamo accettato volentieri di partecipare al Progetto «Io leggo per te», dedicando una piccola parte del nostro tempo ad un’attività che amiamo, facendo in modo che l’amore per la lettura possa contagiare tutti, iniziando proprio dai più piccoli.