L’attualità della filosofia a Sciacca

Il Festival della Filosofia in Magna Grecia è diventato uno degli eventi culturali più significativi per la valorizzazione della filosofia e della storia della nostra regione. È un evento formativo e culturale dedicato agli studenti liceali tra i 16 e i 19 anni. Si svolge annualmente in diverse sedi, anche a Sciacca, che con il suo patrimonio storico e il suo legame profondo con la Magna Grecia rappresenta il palcoscenico ideale per discussioni e riflessioni filosofiche. È pensato per rispondere al bisogno di filosofia come pratica condivisa e per essere un sostegno all’insegnamento scolastico tradizionale.

Nel 2023, il festival ha visto la partecipazione di centinaia di appassionati e studenti provenienti da tutta Italia. Anche quest’anno, e già con appuntamenti programmati per il 2025, il Festival filosofico della magna Grecia si conferma come un evento imperdibile. Il programma si sviluppa attraverso conferenze, seminari e dibattiti che trattano temi di rilevanza filosofica, storico-artistica e culturale, sempre con uno sguardo rivolto alle radici della civiltà greca e al suo influsso sulle società moderne.

Anche gli studenti sono stati coinvolti e, in particolare, noi alunni del quarto anno del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Sciacca, siamo stati protagonisti per eccellenza del palcoscenico della vita. La partecipazione a questo evento ha permesso di confrontarci con esperti del settore, ma anche di immergerci in un contesto storico che ci ha invitato a rivedere il nostro presente alla luce del passato. Il progetto, il cui valore socio-culturale è stato sin da subito riconosciuto dal nostro Dirigente scolastico, professoressa Maria Paola Raia, ha coinvolto in maniera creativa un valido team di docenti, è stato ricco di suggestioni di dialogo tra noi studenti e con gli studenti ospiti, e ha beneficiato della collaborazione con gli istituti superiori di secondo grado della città e con le istituzioni. Per noi l’isola Ferdinandea è diventata simbolo di utopia e solitudine, luogo di formazione, di scambio e di crescita che abbiamo narrato tra canti, recita, teatro delle ombre e laboratorio filosofico. Il FFMG si conferma un’opportunità da non perdere, e se ad ottobre abbiamo incontrato gli studenti campani, aspettiamo febbraio per «raccontarci» agli studenti greci.