La gestione sostenibile delle risorse idriche

Un Erasmus per plasmare insieme il futuro e il mondo in modo sostenibile e guidare il cambiamento. Questo è il titolo della mobilità Erasmus degli alunni del liceo linguistico «Enrico Fermi» di Sciacca, in lingua tedesca. Uno scambio culturale tra 50 studenti di quattro paesi europei per affrontare il tema della gestione dell’oro blu. La tematica sviluppata nei workshop a scuola e nelle visite guidate, è legata all’acqua e alla gestione sostenibile delle risorse idriche, tema cruciale per il nostro pianeta, specialmente in un’epoca di cambiamenti climatici. Ci si è concentrati su attività formative volte a sensibilizzare noi giovani sulla necessità di preservare e utilizzare l’acqua in modo responsabile. Dal 21 al 25 ottobre, la nostra scuola ha ospitato gli alunni e i docenti provenienti da Ungheria, Slovacchia e Grecia. Oltre ai lavori in aula, le attività hanno incluso anche visite guidate nel territorio presso siti locali che offrono esempi concreti di gestione sostenibile: la diga del Lago Arancio di Sambuca, la sede di «Marevivo» a Sferracavallo, il molo trapezoidale di Palermo, il Giardino della Kolymbetra nella Valle dei Templi, e l’azienda bio arance di Ribera . A coordinare tutto, i docenti di lingua tedesca, le prof Maria Miceli e Christakopoulou Trisevgeni, unitamente alla Dirigente Maria Paola Raia. Dopo questa esperienza straordinaria, noi ragazzi del Liceo Linguistico di Sciacca siamo pronti alle nuove mobilità, che si svolgeranno nel 2025 nei paesi coinvolti nel progetto. A febbraio otto di noi partiranno da Catania per andare a Vienna e visiteremo la città di Mozart. Poi ci dirigeremo nel piccolo paesino di Zlate Moravce, dove saremo accolti dalle famiglie ospitanti. Per cinque giorni vivremo da Slovacchi, secondo uno stile di vita sostenibile, grazie ad attività finalizzate a sensibilizzare scelte consapevoli per l’ambiente. Tra le attività previste il bagno alle terme, la visita di Bratislava, l’escursione in una caverna. Grazie al progetto Erasmus+ conosceremo nuove culture e stili di vita diversi dai nostri ma, soprattutto, ci prepareremo ad un futuro più green.

Elena Aquilino

Marco Chiaramonte

Desirée Andreea Movila

Ermelinda Piazza

IV ALI Liceo Linguistico Fermi

Sciacca