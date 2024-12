La diversità è ricchezza, la tecnologia diventa un aiuto

Martedì 3 dicembre nella nostra scuola, l’I.S.S. Ferrigno - Accardi di Castelvetrano, si è celebrata la Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Il tema scelto: «Un viaggio verso una scuola per tutti: diversità è ricchezza» e noi abbiamo vissuto una giornata intensa e piena di emozioni.

La mattinata è iniziata con il discorso della nostra preside, Maria Luisa Simanella, che ha parlato di quanto sia importante che scuola, famiglie e territorio lavorino insieme per accogliere tutti e farci sentire parte di una grande comunità. Poi la prof Maria Stella Pace ha spiegato i temi principali della discussione, che è stata moderata dal prof Vito Luca Scozzari, il nostro referente per l’inclusione. Abbiamo ascoltato con attenzione gli interventi di alcuni esperti: Nicola Corleo, psicologo, ha sottolineato quanto sia importante il sostegno psicologico per aiutare chi è in difficoltà.

Il prof Giacomo Scozzari, presidente del Forum delle Associazioni Familiari di Trapani, ci ha ricordato quanto siano fondamentali le famiglie nel percorso educativo di ognuno di noi. Anche l’Assessore alle Politiche Sociali della città di Castelvetrano, Rosalia Ventimiglia, è intervenuta spiegandoci come il Comune stia lavorando per creare una città più inclusiva. Durante l’evento sono stati anche premiati gli studenti partecipanti al 37° Concorso Internazionale «Che cosa posso fare per te? Il volontariato…». A premiare è stata la Maria Concetta Domicili, presidente di Federvita Sicilia, che ci ha fatto capire quanto il volontariato possa fare la differenza. Abbiamo di seguito vissuto l’esperienza dei laboratori ludici; tra tornei di bocce e altri giochi, risate e condivisione, abbiamo lavorato fianco a fianco con i nostri compagni con disabilità, dimostrando che il lavoro di squadra è la chiave per superare ogni limite. Ma il momento più importante è stato sicuramente la firma del Patto d’Intenti tra la nostra scuola, il Comune di Castelvetrano, il Distretto di Neuropsichiatria Infantile e le associazioni presenti. Questo accordo segna un impegno comune per creare una scuola e una società più inclusive.