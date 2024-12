La borsa di studio intitolata a Caterina Romano

Si è svolta il 22 novembre nell’aula Magna del plesso di Campobello di Mazara dell’Istituto superiore Ferrigno-Accardi una cerimonia di premiazione degli studenti che si sono distinti per impegno e risultati in diverse attività scolastiche. La manifestazione è stata indetta dalla sezione UCIIM di Campobello, che ha ricordato la docente Caterina Romano, deceduta lo scorso anno e nota per la sua meritoria attività di insegnamento al Geometra. Per l’occasione sono state consegnate tre borse di studio agli alunni meritevoli che frequentano le scuole di Campobello, affinché possano dare visibilità e riconoscimento all’intera comunità scolastica e offrire esempi concreti di impegno e studio.

La prof Caterina Romano è stata ricordata da vari docenti e membri dell’UCIIM, in modo particolare da Maria Indelicato, presidente della sezione di Campobello e Rosalba Candela, presidente regionale. La serata è stata allietata da intermezzi musicali eseguiti da ex alunni degli istituti comprensivi S.G.Bosco-Pirandello di Campobello e Lombardo Radice–Pappalardo di Castelvetrano (indirizzo musicale), guidati dai rispettivi docenti: Ines Bianco per Campobello e Francesco Federico per Castelvetrano. I ragazzi, vincitori della borsa di studio, hanno vissuto una serata molto emozionante; gli alunni premiati sono Gabriele Giambalvo e Giovanni Raguccia dell’ indirizzo geometra del Ferrigno-Accardi insieme ad una studentessa della scuola media di Campobello. Tutti gli alunni intervenuti all’ evento hanno ricevuto l’attestato di partecipazione.