In pista al circuito internazionale di Triscina

Il 29 novembre, noi studenti della classe IV A Meccatronica abbiamo avuto l’opportunità di partecipare a un’uscita didattica al Circuito Internazionale di Triscina. Questa esperienza, organizzata nell’ambito della programmazione di dipartimento, non è stata soltanto un’occasione per vivere l’adrenalina del motorsport, ma anche un importante momento formativo legato al nostro percorso di studi.

Al nostro arrivo, siamo stati accolti dal gestore del circuito, Dario Anastasi, che ci ha illustrato le caratteristiche principali della pista: 1250 metri di lunghezza, recentemente rinnovata per competizioni internazionali. Dopo una prima introduzione, siamo passati al briefing tecnico, una fase cruciale per comprendere le specifiche meccaniche dei kart e le norme di sicurezza. Questi aspetti non erano solo necessari per affrontare la gara, ma anche collegati alle materie che studiamo, come meccanica applicata, dinamica e regolazioni elettroniche.

Dopo aver completato la registrazione, abbiamo iniziato la fase di warm-up, in cui abbiamo preso confidenza con i kart e con le difficoltà del circuito. Durante la fase di qualifica, invece, abbiamo cercato di ottenere il miglior tempo possibile nel corso di dieci minuti intensi. Durante la gara ci siamo messi alla prova affrontando curve, sorpassi, rettilinei e cordoli. Abbiamo potuto osservare da vicino come teoria e pratica si intreccino, comprendendo meglio l’importanza della precisione meccanica, della tecnologia e della capacità di analisi per chi, come noi, si prepara a un futuro nel settore meccatronico.