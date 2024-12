Il calcio per promuovere l'inclusione e l'integrazione

Gli studenti del Ruggiero D'Altavilla hanno preso parte con grande entusiasmo alla «partita della solidarietà per il Borgo Blu», il 5 dicembre allo stadio «Nino Vaccara» di Mazara. Con questo evento, l'associazione di genitori «Noi oltre il blu» ha voluto far emergere il loro progetto «Borgo blu» che ha come obiettivo quello di promuovere l'inclusione e l'integrazione di bambini e ragazzi autistici e favorire inoltre percorsi di inclusione lavorativa per adulti con questa patologia.

Nonostante le avverse condizioni meteo, la manifestazione ha visto il coinvolgimento attivo di tutte le Istituzioni scolastiche della città, delle Associazioni sportive del territorio e della Nazionale Italiana di Amici «Gli angeli della TV», come special guest. Presentatori d'eccezione sono stati: Nicole Di Mario (Miss Europa), Carola Moroni (Temptation Island), Giordana (Borgo Blu), Iuppa (Celebrity chef), Anita Oliveri (G.F.), Massimo D'Aguanno (Ex arbitro serie B e A) e Rosamaria Ingargiola (Public Relation di Mazara). Con l'inno di Borgo Blu si è inaugurato l'evento, proseguito poi con la sfilata degli Istituti Comprensivi.