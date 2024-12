Formazione all’avanguardia per i docenti e i dirigenti

Gli eventi formativi svoltisi a Catania hanno dato l’opportunità di formare circa 170 tra docenti e dirigenti attraverso metodologie innovative e sempre più coinvolgenti come la CBL, il MAB, l'outdoor learning e il role playing. Una grande occasione di confronto tra tutti i partecipanti nell’ambito di una visione formativa che pensa agli sviluppi della comunicazione e dell’apprendimento sia nel campo digitale che in quello tecnologico.

La One Health è stata il filo conduttore dei tre percorsi, poiché l'attenzione è stata centrata sull'importanza del legame tra il mondo vegetale, animale e umano. Questo evento straordinario ha favorito la scoperta, l’approfondimento e la sperimentazione del potenziale dell’AI in vari settori, coinvolgendo esperti, professionisti, docenti e studenti: tre giornate particolarmente intense in cui tutti i corsisti hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco, di sperimentare le proprie potenzialità creative e di immergersi nel mondo dell’innovazione, dove cultura, sport e tecnologia sono stati interconnessi con l’obiettivo di stimolare mente e corpo. Un mondo di grande fascino e che accende il confronto tra gli esperti della comunicazione a tutti i livelli. Il livello di gradimento dei corsisti è stato considerevole: i partecipanti all’evento hanno infatti potuto potenziare le proprie competenze ed aprire nuovi scenari didattici nei processi di apprendimento-insegnamento per una scuola sempre più orientata verso il futuro.

