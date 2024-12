«Dentro le note», legame tra musica e letteratura

Il legame tra letteratura e musica ha radici profonde. La parola greca «mousiké» abbracciava le tre arti ispirate dalle Muse: poesia, musica e danza. Dall’Iliade e l’Odissea, tramandate oralmente dai cantori, fino alla Divina Commedia di Dante, con le sue suggestioni sonore e visive, la fusione tra parole e suoni ha sempre rafforzato il potere narrativo delle opere. Dai poemi classici alle chanson de geste, dai poemi cavallereschi alle ballate medievali, fino al teatro, al cinema e alla musica contemporanea, questa sinergia ha continuato a evolversi.

Su questa premessa si basa il progetto «Dentro le Note», promosso dal Dipartimento di Lettere dell’I.I.S.S. D’Aguirre-Dante Alighieri. L’iniziativa mira a portare i testi musicali nelle aule scolastiche, evidenziando il connubio tra musica e poesia, musica e letteratura, letteratura e arte.

Destinatari del progetto sono stati gli studenti dell’I.T.E. di Salemi e Partanna e del Liceo delle Scienze Umane di Partanna, coinvolti in un itinerario culturale e musicale che li ha condotti in luoghi simbolo della tradizione letteraria e musicale siciliana.

Il percorso è iniziato al Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani, a Gesso, in provincia di Messina, proseguendo poi a Savoca, presso il celebre Bar Vitelli, sfondo di una scena iconica del film Il Padrino, reso immortale dalla sua colonna sonora. A Messina, gli studenti hanno assistito ai suggestivi caroselli dell’orologio astronomico, mentre l’ultima tappa è stata il Teatro Antico di Taormina, tempio dell’arte e della musica.

Le suggestioni letterarie dei luoghi visitati hanno permesso agli studenti di esplorare i legami tra musica e testo letterario. Grazie agli interventi delle docenti, gli studenti hanno acquisito una maggiore consapevolezza del valore della letteratura e del suo dialogo con altre forme d’arte. Le attività sono state seguite dalle docenti di Lettere: prof Daniela Giordano, Katya Girlando, Silvia Butera e dalla fiduciaria Francesca Cannizzaro. Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno della Dirigente, Francesca Accardo, a cui va un sentito ringraziamento.

