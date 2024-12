Dalla primaria alla secondaria al ritmo di «Dada»

Il 2 dicembre gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’istituto comprensivo Pirandello- San Giovanni Bosco hanno vissuto un’esperienza unica e coinvolgente visitando la scuola secondaria. Obiettivo principale della giornata era far conoscere ai piccoli studenti il sistema organizzativo della Didattica per Ambienti di Apprendimento (D. A. D. A.) adottato da quest’anno nel nostro istituto. Un modello nuovo e intrigante. Una funzionalità organizzativa di matrice anglosassone.

Gli istituti funzionano per «aula-ambiente di apprendimento», assegnata a uno o due docenti della medesima disciplina. Questo favorisce l’adozione, nella quotidianità scolastica, di modelli didattici funzionali a quei processi di insegnamento-apprendimento attivo in cui gli studenti possano divenire attori principali e motivati nella costruzione dei loro saperi. La Didattica per Ambienti di Apprendimento è un approccio innovativo che prevede la creazione di spazi tematici dedicati alle diverse discipline. Gli alunni si spostano in ambienti appositamente allestiti per ciascuna materia, favorendo l’apprendimento dinamico e interattivo.