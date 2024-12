Canti, balli, dialoghi: un flashmob contro il femminicidio

Il 25 novembre scorso, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, invitati dall’associazione di volontariato «Co.Tu.Le Vi», rappresentata dall’avvocato Mariella Gulotta, responsabile dello sportello d’ascolto di Campobello e di Castelvetrano, noi studenti insieme ai nostri docenti, con la partecipazione delle forze dell’Ordine e del sindaco, abbiamo partecipato ad un corteo per le vie del paese e manifestato attraverso canti, balli, dialoghi recitati e un flashmob il nostro stop al femminicidio. «Facciamo rumore» aveva urlato la sorella di Giulia Cecchettin al suo funerale, e noi, accolto il suo grido di dolore, abbiamo fatto rumore per farci ascoltare.

Abbiamo dovuto prendere atto, però, che solo pochi cittadini erano presenti alla manifestazione. Ci siamo interrogati sul perché, nonostante ci siano leggi che tutelano le donne, nonostante ci siano strutture per accogliere le donne vittime di violenza insieme ai loro figli, nonostante si facciano da anni manifestazioni per sensibilizzare tutti affinché nessuna donna venga più uccisa, questo continui ad accadere. E queste domande le abbiamo rivolte alla dottoressa Gulotta che ci ha concesso un’intervista. Le parole che ci hanno colpito sono state paura e solitudine. Le donne vittime di violenza sono terrorizzate, dipendono molto spesso economicamente ed emotivamente dal loro aguzzino, se madri non vogliono sradicare i figli dalla loro casa e, avendo paura che le forze dell’Ordine non riescano ad arrivare in tempo per salvarle, ritrattano le accuse e tornano nelle mani del loro carnefice che le accoglie promettendo che non gli farà più del male… promessa che non manterrà.