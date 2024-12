Armaforte di Altofonte, la lotta alle dipendenze e alla mafia

Come ogni anno l’Istituto Comprensivo Emanuele Armaforte di Altofonte si impegna a sensibilizzare i ragazzi e le ragazze su argomenti molto importanti come la violenza, il bullismo, le droghe, le dipendenze e la criminalità. Durante il percorso scolastico vengono organizzati incontri con persone che hanno avuto a che fare con un individuo che ha passato esperienze di questo tipo oppure sono state loro stesse delle vittime.

Il 17 ottobre, le classi terze, nei pressi del Salone Parrocchiale della Chiesa Santa Maria di Altofonte, hanno avuto l’opportunità di incontrare il dottore Francesco Zavatteri, Presidente de «La Casa Di Giulio» e padre di un ragazzo gentile e sereno che all’età di 19 anni ha avuto la sfortuna di cadere in un oblio da dove non è più riuscito ad uscire, il crack. Nonostante il dolore della perdita di un figlio, il padre va nelle scuole a raccontare la storia di suo figlio per aprire la coscienza ai ragazzi e farli riflettere sulle conseguenze che potrebbe avere la droga su di loro. Ciò ha sin da subito smosso le coscienze degli alunni che non sono riusciti a trattenere le lacrime e spinti dalla loro curiosità hanno posto delle domande al Dottor Zavatteri.