Alla scoperta dei paesaggi naturali della Valle del Belice

Dal punto più alto del complesso, presso una delle torrette forestali di avvistamento, abbiamo ammirato un paesaggio panoramico mozzafiato. Inoltre, nell’area protetta abbiamo sperimentato attività sensoriali progettate per favorire un contatto diretto con la natura. La giornata è proseguita con la visita al Museo Nino Cordio a Santa Ninfa, dedicato al celebre artista siciliano. Attraverso le sue opere, realizzate con tecniche diverse come la pittura a olio e l’incisione su lastre di bronzo, abbiamo avuto modo di approfondire il suo straordinario percorso artistico.

Un momento particolarmente intenso è stato quello al Cretto di Burri, monumentale opera d’arte contemporanea che riproduce il tracciato delle vie della vecchia Gibellina, distrutta dal tragico terremoto del 14-15 gennaio 1968. Quest’opera, pensata come memoriale, ci ha profondamente colpiti per il suo significato e la sua capacità di evocare la memoria di quel disastro. Infine, ci siamo recati nella «nuova» Gibellina, dove abbiamo apprezzato il ruolo visionario del sindaco Ludovico Corrao, che coinvolse grandi artisti nella ricostruzione della città, trasformandola in un vero museo a cielo aperto.

Questa esperienza è stata davvero unica: un viaggio tra natura, arte e memoria che ci ha arricchito non solo dal punto di vista culturale, ma anche umano.

I A Liceo classico

D’Aguirre - Salemi