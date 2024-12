Al Fazello di Sciacca la forza della vita

Il 3 dicembre, in occasione della giornata internazionale della disabilità, Nadia Lauricella, una giovane influencer e attivista siciliana, ha incantato gli studenti dell'IISS Fazello di Sciacca con la sua straordinaria storia di vita. Il liceo artistico Bonachia, confermando la sua vocazione all’inclusione, ha dedicato questa giornata di sensibilizzazione ai temi legati alla disabilità, organizzando un evento indimenticabile, nel quale Nadia ha condiviso la sua esperienza e dimostrando come la determinazione possa superare ogni ostacolo. Nata con la focomelia, una rara malformazione congenita, Nadia ha sempre sfidato i limiti imposti dalla disabilità. Nonostante le difficoltà, è riuscita a costruire una carriera di successo come influencer, utilizzando i social media per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della disabilità e dell'inclusione.

La sua presenza a Sciacca è stata un'occasione unica per i giovani studenti, che hanno potuto ascoltare direttamente dalla voce di Nadia come sia possibile trasformare le proprie fragilità in punti di forza. La sua storia è un esempio lampante di come la determinazione e la voglia di vivere possano fare la differenza. Oltre ad essere una influencer di successo, Nadia è anche vicepresidente dell'associazione no-profit MotorLife, che promuove la mototerapia per bambini e ragazzi con disabilità. Un'iniziativa che ha a cuore in modo particolare, in quanto la mototerapia le ha permesso di superare molti dei suoi limiti e di ritrovare una nuova libertà. Da qualche mese inoltre Nadia è stata nominata garante per le persone con disabilità nel comune di Racalmuto.