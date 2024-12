A Castelvetrano idee per un futuro verde

Negli ultimi decenni per i cambiamenti climatici la questione ambientale è diventata una priorità. Nella consapevolezza dell'importanza che la scuola riveste nella formazione dei cittadini del domani, la nostra classe I B del Ferrigno-Accardi ha partecipato ad un interessante progetto di piantumazione che ha visto il coinvolgimento sinergico di scuole, istituzioni e un'azienda privata nell'ottica di sensibilizzare le nuove generazioni. L'iniziativa, promossa dall'azienda Gaspare Mirrione S.p.A. leader nel settore legnami, sostenuta dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione, ha permesso a noi alunni, coinvolti in vari step, di affrontare la tematica non solo da un punto di vista teorico ed ideologico ma in modo concreto.

In tal senso, già durante una visita a novembre presso l'azienda Mirrione per la presentazione di questo importante progetto di educazione ambientale, abbiamo appreso come si possa realizzare un modello di produzione che utilizzi pratiche ecosostenibili con la scelta di materie prime certificate, con il riciclo degli scarti di produzione, l'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici a basso impatto ambientale.

Ma il momento più significativo per l'esercizio di una vera cittadinanza attiva e per la formazione di una coscienza ambientale in difesa del territorio è stato quello che ci ha visti coinvolti nella messa a dimora di alberi autoctoni e nella loro adozione simbolica per farci sognare un futuro più verde. Abbiamo anche avuto modo di chiedere a Saverio Mirrione, presidente del Consiglio di Amministrazione della Gaspare Mirrione S.p.A e ad Elena Artale, Amministratore Delegato dell’azienda, come è nata l’iniziativa. Entrambi hanno sottolineato che il progetto è una scelta morale che l’azienda ha fatto per contribuire alla tutela dell’ambiente e all'educazione dei giovani. A loro, alla responsabile dell’Ufficio Marketing della Gaspare Mirrione S.p.A. Mariangela Lisma e ad Antonio Fundarò che curano l’organizzazione del progetto va il nostro ringraziamento.

I B

Ferrigno-Accardi - Castelvetrano