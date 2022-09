L'affluenza per le Regionali in Sicilia: ha votato il 48%, in aumento rispetto al 2017

In Sicilia per le elezioni regionali ha votato il 48,62% degli elettori. Alle precedenti regionali nel 2017 aveva votato il 46,75%. Lo si legge nel report dell’ufficio elettorale della Regione.

Su 4.627.146 elettori sono andati alle urne 2.249.870. Alle precedenti regionali su 4.661.111 elettori avevano votato 2.179.185.

La provincia con la maggiore affluenza è Messina col 53,4% (alle precedenti il 51,75%), quella con la minore partecipazione è Enna col 39,99% (alle precedenti 37,68%). In Sicilia per le politiche vi è stato un calo di oltre il 5% dei votanti. La differenza delle percentuali dei votanti è stata spiegata dalla Regione perché è da considerare che «la base elettorale per le regionali è diversa da quella per le politiche, perché lo Stato non considera gli elettori esteri che non hanno optato per il voto per corrispondenza».

